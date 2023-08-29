***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet AHLATCI 59360000 TRY 40,94Ahmet Emin AHLATCI 18550000 TRY 12,79Ateş AHLATCI 18550000 TRY 12,79Yağmur AHLATCI YİĞİTTAŞÇI 5300000 TRY 3,66Güner Sibel AHLATCI 4240000 TRY 2,92Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEnerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 679400000 611459321 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 604600000 544137582 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 1009400000 908458991 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 283250000 254924717 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Konya Gaz Dağtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 1210750000 915762144 TRY 75,64 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 112200000 100951793 TRY 89,97 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 343550000 216436156 TRY 62,99 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Karaman Gaz Dağtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 190650000 171585000 TRY 90 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 287800000 258876100 TRY 89,95 Doğrudan Bağlı OrtaklıkAHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. Yönetim Hizmeti 100000000 29000000 TRY 29 İştirakAdabank A.Ş. Banka 100000000 28040000 TRY 28,04 Dolaylı İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190347BIST