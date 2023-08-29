***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.08.2023 18:45
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet AHLATCI 59360000 TRY 40,94
Ahmet Emin AHLATCI 18550000 TRY 12,79
Ateş AHLATCI 18550000 TRY 12,79
Yağmur AHLATCI YİĞİTTAŞÇI 5300000 TRY 3,66
Güner Sibel AHLATCI 4240000 TRY 2,92
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 679400000 611459321 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 604600000 544137582 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 1009400000 908458991 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 283250000 254924717 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Konya Gaz Dağtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 1210750000 915762144 TRY 75,64 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 112200000 100951793 TRY 89,97 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 343550000 216436156 TRY 62,99 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Karaman Gaz Dağtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 190650000 171585000 TRY 90 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 287800000 258876100 TRY 89,95 Doğrudan Bağlı Ortaklık
AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. Yönetim Hizmeti 100000000 29000000 TRY 29 İştirak
Adabank A.Ş. Banka 100000000 28040000 TRY 28,04 Dolaylı İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190347
BIST