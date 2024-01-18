***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2024 18:32
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 679400000 611459321 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 604600000 544137582 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 1009400000 908458991 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 283250000 254924717 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Konya Gaz Dağtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 1210750000 915762144 TRY 75,64 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 112200000 100951793 TRY 89,97 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 343550000 216436156 TRY 62,99 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Karaman Gaz Dağtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 190650000 171585000 TRY 90 Doğrudan Bağlı Ortaklık
Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 287800000 258876100 TRY 89,95 Doğrudan Bağlı Ortaklık
AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. Yönetim Hizmeti 100000000 29000000 TRY 29 İştirak
Dünya Katılım Bankası A.Ş. Banka 100000000 29000000 TRY 29 Dolaylı İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241468
BIST