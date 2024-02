***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEnerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 679400000 611459321 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 604600000 544137582 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 1009400000 908458991 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 283250000 254924717 TRY 89,99 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Konya Gaz Dağtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 1210750000 915762144 TRY 75,64 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 112200000 100951793 TRY 89,97 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 343550000 216436156 TRY 62,99 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Karaman Gaz Dağtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 190650000 171585000 TRY 90 Doğrudan Bağlı OrtaklıkEnerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 287800000 258876100 TRY 89,95 Doğrudan Bağlı OrtaklıkAHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. Yönetim Hizmeti 100000000 29000000 TRY 29 İştirakDünya Katılım Bankası A.Ş. Banka 100000000 29000000 TRY 29 Dolaylı İştirakA Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 50000000 24500000 TRY 49 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246252BIST