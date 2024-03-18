***ENERY* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
18.03.2024 15:50
***ENERY******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Enerya Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259759
BIST
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16:498.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -59,86
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:4932,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1747
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:4935,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1025
|Açılış
|: 36,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:492.240,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,22
|Açılış
|: 2.240,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:49
|AKENR
|6,60
|22.052.118
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|16.295.815
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|12.129.092
|% 9,96
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.328.538
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|275.391.916
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.878.974
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.143.138
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.401.936
|% -9,94
|
|DOAS
|315,25
|3.984.074.639
|% 5,26
|
|TUPRS
|166,70
|3.949.868.550
|% 2,27
|
|THYAO
|269,50
|3.820.232.502
|% -0,28
|
|ALVES
|56,55
|2.896.446.129
|% -6,91
|
|EREGL
|44,28
|2.803.592.024
|% -0,27
|
|ZOREN
|5,26
|1.242.890.559
|% 2,53
|
|ISCTR
|10,38
|1.551.481.071
|% 1,37
|
|EKGYO
|10,64
|1.064.916.450
|% -1,30
|
|AKFGY
|2,51
|205.277.428
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,20
|1.748.247.292
|% 0,73
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2966
|32,3018
|% 0,54
|
|Euro
|35,2075
|35,2205
|% 0,29
|
|Sterlin
|42,2601
|42,4719
|% 1,62
|
|Frank
|37,5183
|37,7064
|% 1,52
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,23
|25,26
|% 0,66
|
|Platin
|921,45
|922,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,38
|1.061,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,62
|2.157,88
|% 0,66
|