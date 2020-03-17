***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:09
***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENJSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829997
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,4032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0247
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0292
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,1637
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05315,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,25
|Açılış
|: 315,69
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.687.398
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|826.428
|% -10,00
|
|HALKB
|5,15
|290.452.077
|% 4,04
|
|VAKBN
|4,65
|279.645.298
|% 4,49
|
|PGSUS
|31,64
|199.182.383
|% -9,96
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|KOZAL
|52,75
|126.179.062
|% -3,92
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% -9,09
|
|AVOD
|1,40
|29.643.363
|% -8,50
|
|OSTIM
|1,13
|15.163.704
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6829
|7,7214
|% -2,38
|
|Frank
|6,6113
|6,6511
|% -2,28
|
|Riyal
|1,6984
|1,7069
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.534
|1.534
|19,51
|
|Altın Gr.
|315
|315
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,54
|12,57
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,58
|-0,10
|
|B. Petrol
|30,30
|30,30
|0,25
|
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