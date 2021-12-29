***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2021 10:00
***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986813
BIST
14:171.876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 25,88
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.886
En Düşük
1.829
14:1712,4140
En Yüksek
|Değişim
|: 5,01%
|| 0,5922
|Açılış
|: 12,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,4506
En Düşük
11,7593
14:1714,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 4,66%
|| 0,6244
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,0496
En Düşük
13,3150
14:17715,43
En Yüksek
|Değişim
|: 4,22%
|| 28,98
|Açılış
|: 715,43
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
721,17
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler14:17
|TACTR
|38,48
|1.200.297
|% 9,94
|
|RTALB
|22,46
|112.879.351
|% 9,67
|
|GLRYH
|2,73
|29.660.082
|% 8,76
|
|ORMA
|37,98
|78.677
|% 8,45
|
|RODRG
|20,96
|6.251.387
|% 8,26
|
|KLNMA
|17,70
|68.131
|% -41,78
|
|SEYKM
|12,36
|2.153.742
|% -9,98
|
|PAMEL
|77,25
|10.000.106
|% -8,69
|
|LIDFA
|4,02
|18.218.324
|% -6,51
|
|ULUSE
|62,75
|1.030.247
|% -6,34
|
|GARAN
|11,46
|1.138.637.927
|% 1,96
|
|EREGL
|28,86
|1.054.922.519
|% 3,74
|
|SASA
|52,75
|797.943.976
|% -0,09
|
|THYAO
|20,72
|788.966.041
|% 1,17
|
|SISE
|13,66
|734.664.991
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,18
|351.460.806
|% -0,91
|
|YKBNK
|3,43
|516.325.310
|% -0,29
|
|GARAN
|11,46
|1.138.637.927
|% 1,96
|
|TSKB
|1,45
|112.383.226
|% 0,69
|
|KRDMD
|9,24
|705.917.371
|% 2,78
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3447
|12,4140
|% 5,01
|
|Euro
|13,9451
|14,0108
|% 4,66
|
|Sterlin
|16,5779
|16,6610
|% 4,69
|
|Frank
|13,4306
|13,5115
|% 4,60
|
|Riyal
|3,2910
|3,3075
|% 4,87
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-10,05
|
|Altın Gr.
|714
|714
|28,02
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|183,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|185,37
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|89,67
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|44,83
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,35
|
|B. Petrol
|78,41
|78,41
|-0,26
|
Seans Raporu
14:17
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14:32AVOD
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