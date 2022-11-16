***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 11:24
***ENJSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080262
BIST
11:374.753
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 96,30
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.753
En Düşük
4.677
11:3718,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:3719,3662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0948
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:371.063,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.063,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ALBRK
|3,08
|216.867.828
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|78.963.853
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|108.250.536
|% 9,97
|
|PRDGS
|11,58
|119.828.168
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|129.896.893
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|162.755.672
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,18
|257.094.674
|% -7,29
|
|CLEBI
|594,20
|75.751.519
|% -7,01
|
|YKBNK
|11,49
|3.398.258.321
|% 6,49
|
|THYAO
|107,20
|2.717.991.738
|% -1,65
|
|ISCTR
|10,39
|2.588.628.575
|% 6,78
|
|AKBNK
|17,31
|2.460.373.180
|% 6,92
|
|VAKBN
|10,27
|1.689.988.625
|% 9,72
|
|YKBNK
|11,49
|3.398.258.321
|% 6,49
|
|ISCTR
|10,39
|2.588.628.575
|% 6,78
|
|SKBNK
|2,49
|603.331.022
|% 6,41
|
|EKGYO
|5,63
|1.053.205.305
|% 1,26
|
|TSKB
|3,47
|596.525.286
|% 6,44
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6100
|18,6150
|% 0,07
|
|Euro
|19,3545
|19,3662
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,0078
|22,1182
|% 0,04
|
|Frank
|19,6603
|19,7787
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9371
|4,9619
|% 0,05
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|0,03
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.063
|7.183
|-12,00
|
|Yarım
|3.430
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,06
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,12
|
Seans Raporu
11:37
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11:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 131, 04 artarak (% 2.59 ) 5, 198
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