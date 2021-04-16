***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2021 10:45
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7 ve 10'uncu maddelerinde yapılan değişiklikler 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca onaylanmış olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Nisan 2021 tarihli ve 10309 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 09/04/2021 14/04/2021 10309
10 09/04/2021 14/04/2021 10309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928712
BIST
13:361.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.406
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|Önceki Kapanış
|: 1.408
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1.413
En Düşük
1.400
13:368,0577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0504
|Açılış
|: 8,0550
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|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,1121
En Düşük
8,0020
13:369,6632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
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|Açılış
|: 9,6350
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
|: 460,37
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|Önceki Kapanış
|: 454,29
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En Düşük
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|ETILR
|6,15
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|
|UTPYA
|20,00
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|RYSAS
|3,32
|7.099.133
|% -47,55
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|PEKGY
|1,80
|10.259.657
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|TKURU
|268,50
|1.769.147
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|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|FORMT
|1,14
|9.266.675
|% -9,52
|
|GARAN
|7,30
|892.957.680
|% -0,14
|
|EREGL
|17,83
|564.319.815
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|ODAS
|3,49
|427.096.436
|% -5,16
|
|TUREX
|15,82
|398.897.412
|% -8,98
|
|PETKM
|6,34
|320.440.111
|% -1,09
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|GARAN
|7,30
|892.957.680
|% -0,14
|
|ODAS
|3,49
|427.096.436
|% -5,16
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|YKBNK
|2,16
|193.918.551
|% -2,26
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|TSKB
|1,31
|105.157.933
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,21
|191.578.791
|% 0,94
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0512
|8,0577
|% 0,63
|
|Euro
|9,6540
|9,6632
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,0851
|11,1407
|% 0,72
|
|Frank
|8,7397
|8,7923
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1436
|2,1543
|% 0,66
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|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.775
|1.775
|11,11
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|Altın Gr.
|460
|460
|5,45
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|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
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|Çeyrek
|732
|749
|7,76
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|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,27
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|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
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|B. Petrol
|67,09
|67,09
|0,15
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