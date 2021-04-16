***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7 ve 10'uncu maddelerinde yapılan değişiklikler 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca onaylanmış olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Nisan 2021 tarihli ve 10309 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 09/04/2021 14/04/2021 1030910 09/04/2021 14/04/2021 10309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928712BIST