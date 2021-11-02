***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
02.11.2021 18:12
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 Faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974045
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0540
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0747
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1493
En Düşük
10,9907
18:05551,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,59
|Açılış
|: 551,43
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.006.708
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.052.892
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.578.753
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.187.124
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.600.521
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.830.163
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.662
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.883.787
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.102.459
|% -9,86
|
|GARAN
|10,15
|3.357.597.422
|% 0,20
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.883.787
|% -9,90
|
|THYAO
|15,48
|1.289.958.549
|% 1,31
|
|SISE
|8,63
|874.055.788
|% 1,17
|
|AKBNK
|6,07
|841.842.872
|% 2,02
|
|GARAN
|10,15
|3.357.597.422
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,84
|836.683.694
|% 1,43
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.883.787
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,18
|790.999.442
|% 5,29
|
|EKGYO
|2,03
|299.281.292
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5889
|9,5903
|% 0,57
|
|Euro
|11,1237
|11,1493
|% 0,67
|
|Sterlin
|13,0239
|13,0893
|% 0,24
|
|Frank
|10,4445
|10,5074
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5473
|2,5601
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-2,67
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,90
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,43
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Seans Raporu
18:05
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