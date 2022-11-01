***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 60.442.156 20.359.659 24.325.158 8.394.807Satışların Maliyeti15 -49.824.679 -14.825.813 -20.165.306 -6.315.372TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.617.477 5.533.846 4.159.852 2.079.435BRÜT KAR (ZARAR)10.617.477 5.533.846 4.159.852 2.079.435Genel Yönetim Giderleri16 -4.851.554 -2.236.003 -1.897.182 -837.461Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.515.405 368.983 1.049.147 141.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.925.534 -649.102 -1.078.626 -275.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.355.794 3.017.724 2.233.191 1.106.981FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.355.794 3.017.724 2.233.191 1.106.981Finansman Gelirleri18 969.868 90.514 464.852 7.139Finansman Giderleri18 -3.061.192 -1.093.250 -1.097.797 -385.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.264.470 2.014.988 1.600.246 728.406Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-888.435 -510.932 -399.523 -194.000Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -933.155 -1.004.187 -286.307 -320.188Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 44.720 493.255 -113.216 126.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.376.035 1.504.056 1.200.723 534.406DÖNEM KARI (ZARARI)2.376.035 1.504.056 1.200.723 534.406Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.376.035 1.504.056 1.200.723 534.406Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç (kr) 13 2,01000000 1,27000000 1,02000000 0,45000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.126.092 3.944.677Dönem Karı (Zararı)2.376.035 1.504.056Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.886.472 665.496Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11 403.625 341.820Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 8 773.445 393.153Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler359.354 74.020Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.931.913 945.769Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -969.868 -90.514Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 2.901.781 1.036.283Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-153.451 44.540Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler267.718 7.904Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 888.435 510.932Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -2.584.567 -1.652.642İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.957.364 -670.457Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.631.370 -1.762.933Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.106.217 -200.683Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.210.180 -213.711Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.328.364 275.280Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.662.039 1.231.590Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.694.857 1.499.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-90.212 -59.516Vergi İadeleri (Ödemeleri)-530.245 -899.602Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 6.441.406 3.404.700YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.467.899 -2.052.893Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 126.108Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-273.916 -108.638Alınan Faiz130.183 98.866Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -3.324.166 -2.169.229FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.639.150 -2.162.506Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.884.318 7.093.070Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.294.691 -6.786.753Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-148.332 -105.861Ödenen Temettüler-1.464.526 -1.133.826Ödenen Faiz-2.750.549 -1.229.136Alınan Faiz412.930 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.297.343 -270.722NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.297.343 -270.722DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 411.992 588.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.709.335 317.849Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 1.709.335 411.992Ticari Alacaklar6 16.532.497 5.572.805İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 65.961 34.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.466.536 5.537.863Diğer Alacaklar7 1.497.703 1.193.566İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.497.703 1.193.566İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 3.823.954 3.316.298Türev Araçlar21 943.711 1.548.306Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 943.711 1.548.306Stoklar1.657.629 447.450Peşin Ödenmiş Giderler408.562 65.010İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler408.562 65.010Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 187.648Diğer Dönen Varlıklar564.149 52.554İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar564.149 52.554ARA TOPLAM27.137.540 12.795.629TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.137.540 12.795.629DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 137.821 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 21.544 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar116.277 0Diğer Alacaklar7 2.660.980 685.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.660.980 685.077İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 9.051.521 9.537.341Türev Araçlar21 22.348 62.210Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 22.348 62.210Maddi Duran Varlıklar10 1.584.307 1.444.088Kullanım Hakkı Varlıkları9 333.995 256.196Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.043.210 6.225.435Peşin Ödenmiş Giderler6.253 3.828İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.253 3.828Ertelenmiş Vergi Varlığı19 510.554 318.901Diğer Duran Varlıklar7.890 4.936İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar7.890 4.936TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.358.879 18.538.012TOPLAM VARLIKLAR47.496.419 31.333.641KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 8.528.265 1.040.267Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 3.517.593 5.294.870Diğer Finansal Yükümlülükler20 74.255 118.387Ticari Borçlar6 11.295.879 3.981.140İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.792.205 87.373İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.503.674 3.893.767Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar204.064 81.812Diğer Borçlar7 5.311.229 2.888.202İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.311.229 2.888.202Türev Araçlar21 55.178 43.717Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 55.178 43.717Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.639 450İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.639 450Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü303.556 93.155Kısa Vadeli Karşılıklar350.255 369.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.679 76.968Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar331.576 292.753Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler807.070 344.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler807.070 344.655ARA TOPLAM30.507.983 14.256.376TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.507.983 14.256.376UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 4.368.168 4.381.083Diğer Finansal Yükümlülükler20 488.503 457.604Türev Araçlar21 0 2.419Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 0 2.419Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)678 1.062.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)678 1.062.094Uzun Vadeli Karşılıklar600.548 315.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar600.548 315.419Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.563.110 1.504.908Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.948 2.716İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.948 2.716TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.022.955 7.726.243TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.530.938 21.982.619ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.965.481 9.351.022Ödenmiş Sermaye13 1.181.069 1.181.069Sermaye Düzeltme Farkları13 1.775.976 1.954.164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.464 -3.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.464 -3.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)689.637 986.687Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)689.637 986.687Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)689.637 986.687Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 696.708 394.232Diğer Özkaynak Payları4.340 4.340Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.245.180 2.551.626Net Dönem Karı veya Zararı2.376.035 2.282.368TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.965.481 9.351.022TOPLAM KAYNAKLAR47.496.419 31.333.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 320.115 4.340 2.209.638 1.087.683 7.153.306 7.153.306Transferler-462.248 74.117 1.475.814 -1.087.683 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)109.995 1.504.056 1.614.051 1.614.051Kar Payları-1.133.826 -1.133.826 -1.133.826Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 1.954.164 -3.464 47.508 394.232 4.340 2.551.626 1.504.056 7.633.531 7.633.531Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.181.069 1.954.164 -3.464 986.687 394.232 4.340 2.551.626 2.282.368 9.351.022 9.351.022Transferler-178.188 302.476 2.158.080 -2.282.368 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-297.050 2.376.035 2.078.985 2.078.985Kar Payları-1.464.526 -1.464.526 -1.464.526Dönem Sonu Bakiyeler1.181.069 1.775.976 -3.464 689.637 696.708 4.340 3.245.180 2.376.035 9.965.481 9.965.481Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.376.035 1.504.056 1.200.723 534.406DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-297.050 109.995 -254.691 -12.724Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-385.781 146.660 -330.770 -16.964Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-385.781 146.660 -330.770 -16.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 88.731 -36.665 76.079 4.240DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-297.050 109.995 -254.691 -12.724TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.078.985 1.614.051 946.032 521.682Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.078.985 1.614.051 946.032 521.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076038BIST