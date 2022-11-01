***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 18:57
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 60.442.156 20.359.659 24.325.158 8.394.807
Satışların Maliyeti
15 -49.824.679 -14.825.813 -20.165.306 -6.315.372
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.617.477 5.533.846 4.159.852 2.079.435
BRÜT KAR (ZARAR)
10.617.477 5.533.846 4.159.852 2.079.435
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.851.554 -2.236.003 -1.897.182 -837.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.515.405 368.983 1.049.147 141.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.925.534 -649.102 -1.078.626 -275.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.355.794 3.017.724 2.233.191 1.106.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.355.794 3.017.724 2.233.191 1.106.981
Finansman Gelirleri
18 969.868 90.514 464.852 7.139
Finansman Giderleri
18 -3.061.192 -1.093.250 -1.097.797 -385.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.264.470 2.014.988 1.600.246 728.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-888.435 -510.932 -399.523 -194.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -933.155 -1.004.187 -286.307 -320.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 44.720 493.255 -113.216 126.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.376.035 1.504.056 1.200.723 534.406
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.376.035 1.504.056 1.200.723 534.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.376.035 1.504.056 1.200.723 534.406
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse başına kazanç (kr) 13 2,01000000 1,27000000 1,02000000 0,45000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.126.092 3.944.677
Dönem Karı (Zararı)
2.376.035 1.504.056
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.886.472 665.496
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 403.625 341.820
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 8 773.445 393.153
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
359.354 74.020
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.931.913 945.769
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -969.868 -90.514
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.901.781 1.036.283
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-153.451 44.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
267.718 7.904
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 888.435 510.932
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -2.584.567 -1.652.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.957.364 -670.457
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.631.370 -1.762.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.106.217 -200.683
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.210.180 -213.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.328.364 275.280
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.662.039 1.231.590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.694.857 1.499.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-90.212 -59.516
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-530.245 -899.602
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 6.441.406 3.404.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.467.899 -2.052.893
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 126.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-273.916 -108.638
Alınan Faiz
130.183 98.866
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -3.324.166 -2.169.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.639.150 -2.162.506
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.884.318 7.093.070
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.294.691 -6.786.753
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-148.332 -105.861
Ödenen Temettüler
-1.464.526 -1.133.826
Ödenen Faiz
-2.750.549 -1.229.136
Alınan Faiz
412.930 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.297.343 -270.722
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.297.343 -270.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 411.992 588.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.709.335 317.849
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.709.335 411.992
Ticari Alacaklar
6 16.532.497 5.572.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 65.961 34.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.466.536 5.537.863
Diğer Alacaklar
7 1.497.703 1.193.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.497.703 1.193.566
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 3.823.954 3.316.298
Türev Araçlar
21 943.711 1.548.306
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 943.711 1.548.306
Stoklar
1.657.629 447.450
Peşin Ödenmiş Giderler
408.562 65.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
408.562 65.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 187.648
Diğer Dönen Varlıklar
564.149 52.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
564.149 52.554
ARA TOPLAM
27.137.540 12.795.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.137.540 12.795.629
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
6 137.821 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.544 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
116.277 0
Diğer Alacaklar
7 2.660.980 685.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.660.980 685.077
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 9.051.521 9.537.341
Türev Araçlar
21 22.348 62.210
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 22.348 62.210
Maddi Duran Varlıklar
10 1.584.307 1.444.088
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 333.995 256.196
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.043.210 6.225.435
Peşin Ödenmiş Giderler
6.253 3.828
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.253 3.828
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 510.554 318.901
Diğer Duran Varlıklar
7.890 4.936
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7.890 4.936
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.358.879 18.538.012
TOPLAM VARLIKLAR
47.496.419 31.333.641
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 8.528.265 1.040.267
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 3.517.593 5.294.870
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 74.255 118.387
Ticari Borçlar
6 11.295.879 3.981.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.792.205 87.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.503.674 3.893.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
204.064 81.812
Diğer Borçlar
7 5.311.229 2.888.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.311.229 2.888.202
Türev Araçlar
21 55.178 43.717
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 55.178 43.717
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.639 450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.639 450
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
303.556 93.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
350.255 369.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.679 76.968
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
331.576 292.753
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
807.070 344.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
807.070 344.655
ARA TOPLAM
30.507.983 14.256.376
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.507.983 14.256.376
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 4.368.168 4.381.083
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 488.503 457.604
Türev Araçlar
21 0 2.419
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 0 2.419
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
678 1.062.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
678 1.062.094
Uzun Vadeli Karşılıklar
600.548 315.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
600.548 315.419
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.563.110 1.504.908
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.948 2.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.948 2.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.022.955 7.726.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.530.938 21.982.619
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.965.481 9.351.022
Ödenmiş Sermaye
13 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
13 1.775.976 1.954.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
689.637 986.687
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
689.637 986.687
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
689.637 986.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 696.708 394.232
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.245.180 2.551.626
Net Dönem Karı veya Zararı
2.376.035 2.282.368
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.965.481 9.351.022
TOPLAM KAYNAKLAR
47.496.419 31.333.641
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 320.115 4.340 2.209.638 1.087.683 7.153.306 7.153.306
Transferler
-462.248 74.117 1.475.814 -1.087.683 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109.995 1.504.056 1.614.051 1.614.051
Kar Payları
-1.133.826 -1.133.826 -1.133.826
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 1.954.164 -3.464 47.508 394.232 4.340 2.551.626 1.504.056 7.633.531 7.633.531
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 1.954.164 -3.464 986.687 394.232 4.340 2.551.626 2.282.368 9.351.022 9.351.022
Transferler
-178.188 302.476 2.158.080 -2.282.368 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-297.050 2.376.035 2.078.985 2.078.985
Kar Payları
-1.464.526 -1.464.526 -1.464.526
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 1.775.976 -3.464 689.637 696.708 4.340 3.245.180 2.376.035 9.965.481 9.965.481
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.376.035 1.504.056 1.200.723 534.406
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-297.050 109.995 -254.691 -12.724
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-385.781 146.660 -330.770 -16.964
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-385.781 146.660 -330.770 -16.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 88.731 -36.665 76.079 4.240
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-297.050 109.995 -254.691 -12.724
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.078.985 1.614.051 946.032 521.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.078.985 1.614.051 946.032 521.682
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076038
BIST