***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Madde 10 kapsamında iki temel performans göstergemiz olan Faaliyet Gelirleri ve Baz Alınan Net Kar'a ilişkin orta vadeli beklentilerimiz Türkiye Finansal Raporlama Standartları bazında aşağıda sunulmuştur:Faaliyet Gelirleri 2022-2025 Bileşik Yıllık Büyüme Oranı: %30-40 Baz Alınan Net Kar 2022-2025 Bileşik Yıllık Büyüme Oranı: %25-35Not: Bileşik Yıllık Büyüme Oranı, bahsi geçen dönemdeki ortalama büyüme oranını ifade etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116552BIST