***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 08.03.2024Genel Kurul Tarihi 04.04.2024Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, KULE 2 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Denetçi seçimi,11 - Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,12 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,13 - 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2023 yılı Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname (TR).pdf - İlan MetniEK: 3 2023 Annual General Assembly Information Document (ENG).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 2023 Annual General Assembly Invitation and Proxy Form (ENG).pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında şirketimiz ortaklarının 04 Nisan 2024 Perşembe günü saat 15:00'de SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.enerjisa.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257546BIST