***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde yeşil borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimizce yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 15.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar yeşil tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesi için 07.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 12.10.2023 tarihinde ve 60/1301 Nolu karar ile onaylanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24.02.2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uyumlu olan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Enerjisa Enerji - Başvuru Formu.pdfEK: 2 Enerjisa Enerji - İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Ek 16 - Enerjisa Green Finance Framework - 2023.pdfEK: 4 Ek 17 - Enerjisa Green Finance SPO - 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206239BIST