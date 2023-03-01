***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin 10. maddesi uyarınca, payları Borsa İstanbul A.Ş.(BİST)'de işlem gören şirketlerin ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdikleri yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarınına) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun tamamının veya sonucunun KAP' ta açıklanması zorunlu kılınmıştır.Bu kapsamda hazırlanan İlişkili Kişilerle Yapilan Yaygin ve Süreklilik Arz Eden Ayni Nitelikteki İşlemlerle İlgili Yönetim Kurulu Uygunluk Raporu, Yönetim Kurulumuzun 1 Mart 2023 tarihli kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümünün KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlamış olduğu finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin, 2023 yılı içerisinde Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş ve Enerjisa Enerji Üretim A.Ş'den tedarik etmeyi planladığı yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alım işlemlerinin tutarının, Şirketimizin kamuya açıklanan 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10`undan fazlasına ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle işbu Raporda söz konusu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yönetimi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin, 2023 yılı içerisinde Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş ve Enerjisa Enerji Üretim A.Ş ile yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede karşılaştırılabilir fiyat yöntemi ile emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118284BIST