***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Karın Kullanım Şekli ile İlgili Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ENJSA, TREENSA00014 Peşin 0,9600000 96 15 0,8160000 81,6Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 09.04.2021 09.04.2021 13.04.2021 12.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ENJSA, TREENSA00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2021 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda: -1.052.352.418,14 TL tutarındaki kısmı 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından, -81.473.790,30 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 1.133.826.208,44 TL kar payının, 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak (brüt %96, net %81,60 oranında olmak üzere) dağıtılmasına, 30 Mart 2021 tarihinde yapılan Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında n akit kar payının 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Kar dağıtım tablosu.pdfEK: 2 2020 Dividend Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUENERJİSA ENERJİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.181.068.967,122. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 74.567.619,07Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.412.706.000 706.924.581,584. Vergiler ( - ) 325.023.000 05. Net Dönem Kârı 1.087.683.000 706.924.581,586. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 35.346.229,08 35.346.229,088. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.052.336.770,92 671.578.352,5Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 15.647,2210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.052.352.418,1411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 59.053.448,36* Nakit 59.053.448,36* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 59.053.448,3613. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 993.298.969,7816. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 81.473.790,3 462.247.855,94Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 963.752.277,17 92 0,816 81,6TOPLAM 963.752.277,17 92 0,816 81,6Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları*Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921913BIST