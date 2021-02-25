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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2021 16:53



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2021

Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 10. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğe onay alınması amacıyla 25 Şubat 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912914


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