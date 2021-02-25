***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 25.02.2021Ek AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 10. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğe onay alınması amacıyla 25 Şubat 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912914BIST