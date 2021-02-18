***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklığı Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'dan 'AA+(tur)'a yükseltmiştir. İki notun da görünümü durağan'dır.Kredi derecelendirme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910902BIST