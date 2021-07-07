***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.07.2021 10:14
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947402
BIST
12:291.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:298,6801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:2910,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:29503,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,66
|Açılış
|: 503,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:27
|TUREX
|10,52
|18.842.887
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.827.261
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,00
|29.194.246
|% 7,86
|
|PSDTC
|26,68
|22.300.876
|% 6,38
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,25
|141.079.466
|% -6,02
|
|SNGYO
|4,69
|33.112.414
|% -5,63
|
|DARDL
|14,96
|14.947.696
|% -4,29
|
|EDATA
|6,98
|141.390.900
|% -3,86
|
|GARAN
|8,73
|629.704.484
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,26
|303.027.783
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,35
|281.007.417
|% -0,37
|
|THYAO
|13,85
|271.105.921
|% -0,22
|
|EREGL
|17,92
|224.408.956
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|303.027.783
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|141.079.466
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|629.704.484
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,35
|281.007.417
|% -0,37
|
|GWIND
|3,79
|197.547.194
|% 1,34
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6798
|8,6830
|% -0,04
|
|Euro
|10,2697
|10,2740
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% -0,05
|
|Frank
|9,3637
|9,4202
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,05
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,66
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,94
|