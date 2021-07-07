***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947402BIST