***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notunu AA(tur)'dan A(tur)'a revize etmiştir. Negatif olan görünümünü korumuştur. Kredi derecelendirme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268937BIST