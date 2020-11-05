***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri
05.11.2020 10:22
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi/tazminat-politikas%C4%B1
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886299
BIST
12:301.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,86
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.179
En Düşük
1.170
12:308,4587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
12:309,9811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1013
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9811
En Düşük
9,8472
12:30521,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,76
|Açılış
|: 521,61
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:28
|BLCYT
|6,60
|8.605.568
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,41
|4.796.087
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.046.588
|% 9,99
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,33
|502.502.396
|% 1,64
|
|GARAN
|6,94
|468.251.522
|% 0,14
|
|SISE
|6,57
|424.660.185
|% 1,55
|
|EGEEN
|1.222,40
|386.879.918
|% -0,05
|
|KRDMD
|3,36
|368.623.067
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,80
|365.770.046
|% 5,88
|
|TSKB
|2,12
|362.629.007
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,55
|355.452.868
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,69
|205.909.904
|% 3,05
|
|PETKM
|4,33
|502.502.396
|% 1,64
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4548
|8,4587
|% 0,44
|
|Euro
|9,9750
|9,9811
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,9800
|11,0351
|% 0,71
|
|Frank
|9,2611
|9,3169
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2491
|2,2603
|% 0,47
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|13,68
|
|Altın Gr.
|521
|521
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.457
|3.509
|21,00
|
|Tam
|3.438
|3.524
|17,04
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|8,24
|
|Çeyrek
|833
|852
|4,12
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,18
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-0,34
|