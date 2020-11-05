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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri

05.11.2020 10:22
GÜNCEL HABERLER



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi/tazminat-politikas%C4%B1
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886299


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EUHOL 3,41 4.796.087 % 10,00  
DITAS 30,60 2.046.588 % 9,99  
PKENT 786,50 26.741 % 9,98  
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Altın Gr. 521 521 5,52  
Cumhuriyet 3.457 3.509 21,00  
Tam 3.438 3.524 17,04  
Yarım 1.662 1.705 8,24  
Çeyrek 833 852 4,12  
Gümüş.Ons 24,52 24,56 0,64  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,18  
B. Petrol 40,88 40,88 -0,34  
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