***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 12/11/2020 tarihli ve 9686 sayılı Kurul Kararı ile elektrik dağıtım şirketleri için dördüncü tarife döneminde (2021-2025) düzenlemeye tabi varlık tabanına uygulanacak reel makul getiri oranı (RMGO) ile yatırım harcamaları itfa süresini açıklamıştır. Karara göre vergi öncesi RMGO değeri %13,11 (2018-2020:%14,60) ve yatırım harcamaları itfa süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir (önceki:10 yıl). Karşılaştırılabilirlik amacıyla Şirketimizin hesapladığı yıl ortasına düzeltilmiş RMGO değeri ise %12,30'a denk düşmektedir (2018-2020:%13,61).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888562BIST