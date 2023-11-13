***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz nezdinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Pınar SAATCIOĞLU 10/11/2023 tarihi mesai bitimi itibariyle görevinden ayrılmıştır ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği son bulmuştur.Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak yapılacak yeni atama yatırımcılarımız ile daha sonra paylaşılacaktır.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin güncel iletişim bilgileri ise aşağıda bilginize sunulmuştur.Cem Gökmen GökkayaHazine,Risk, Yatırımcı İlişkileri ve Vergi Direktörüinvestorrelations@enerjisa.comBurak ŞimşekYatırımcı İlişkileri Süreç Yöneticisiinvestorrelations@enerjisa.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217503BIST