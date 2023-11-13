***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2023 17:38
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz nezdinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapan Pınar SAATCIOĞLU 10/11/2023 tarihi mesai bitimi itibariyle görevinden ayrılmıştır ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği son bulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak yapılacak yeni atama yatırımcılarımız ile daha sonra paylaşılacaktır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin güncel iletişim bilgileri ise aşağıda bilginize sunulmuştur.
Cem Gökmen Gökkaya
Hazine,Risk, Yatırımcı İlişkileri ve Vergi Direktörü
investorrelations@enerjisa.com
Burak Şimşek
Yatırımcı İlişkileri Süreç Yöneticisi
investorrelations@enerjisa.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217503
BIST