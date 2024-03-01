***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyeliğinden 1 Mart 2024 tarihinde istifa etmiş olan Sayın Johan Magnus Moernstam'ın yerine, Sayın Attila Kiss'in 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilk genel kurulun onayına sunulmak suretiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253969BIST