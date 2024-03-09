***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yıl sonu finansal tabloları 08.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Bu tablolara istinaden farklı mecralarda yayımlanmak üzere hazırlanan yatırımcı ilişkileri materyallerinde enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş belirli finansal bilgilere de yer verilmektedir. Bahse konu finansal bilgiler, Yönetim Kurulumuz ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimizin sorumluluğunda, sadece yatırımcılarımıza daha önce açıklanan finansal bilgilerle tutarlı ve bütünsel bir bakış açısı sağlamak amacıyla hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257270BIST