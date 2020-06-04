***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSENSA72211 ISIN kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz Oranının BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 26.07.2022Vade (Gün Sayısı) 1.820Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSENSA72211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 335.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 2,62 5,25 5,32 8.777.000 Evet2 31.07.2018 30.07.2018 31.07.2018 2,81 5,64 5,72 9.413.500 Evet3 29.01.2019 28.01.2019 29.01.2019 3,19 6,4 6,5 10.686.500 Evet4 30.07.2019 29.07.2019 30.07.2019 3,33 6,68 6,79 11.155.500 Evet5 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 3,52 7,06 7,18 11.792.000 Evet6 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 3,71 7,44 7,58 12.428.5007 26.01.2021 25.01.2021 26.01.20218 27.07.2021 26.07.2021 27.07.20219 25.01.2022 24.01.2022 25.01.202210 26.07.2022 25.07.2022 26.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSENSA72211 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin 28.07.2020'da ödenecek altıncı kupon faiz oranı %3,71 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849105BIST