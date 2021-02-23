***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.02.2021 14:18
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENRJ22110 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz ödemesi ve anapara itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Güncelleme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.454
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 76,0582
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENRJ22110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 405.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 2,49 5,05 5,11 10.084.500 Evet
2 27.02.2018 26.02.2018 27.02.2018 2,66 5,39 5,47 10.773.000 Evet
3 28.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 2,9 5,88 5,97 11.745.000 Evet
4 26.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 3,2 6,42 6,52 12.960.000 Evet
5 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 3,36 6,81