***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.04.2021 15:49
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KIVANÇ ZAİMLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.07.2018 İcrada Görevli Mart 2016 - Haziran 2018 tarihleri arasında CEO olarak görev almıştır. Temmuz 2018'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı, SabancıDX Yönetim Kurulu Başkanı, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Başkanı Vekili, Aksigorta Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ERIC RENÉ C. DEPLUET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili E.ON Macaristan Denetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır im/922895
BIST
17:151.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:158,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0447
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1509
En Düşük
7,9826
17:159,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6010
En Düşük
9,4208
17:15452,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,78
|Açılış
|: 452,75
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DERHL
|8,69
|22.107.496
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.349.411
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.155.940
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|104.017.540
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.302.738
|% -9,93
|
|RTALB
|30,90
|878.666.794
|% -8,36
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,03
|2.157.680.475
|% 0,29
|
|BJKAS
|9,31
|1.103.513.778
|% 1,64
|
|RTALB
|30,90
|878.666.794
|% -8,36
|
|KOZAL
|123,90
|812.821.062
|% 2,57
|
|SASA
|47,34
|701.824.827
|% 0,08
|
|GARAN
|7,03
|2.157.680.475
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,91
|334.257.106
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,99
|586.103.717
|% -1,48
|
|BJKAS
|9,31
|1.103.513.778
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,21
|132.874.527
|% -1,63
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1435
|8,1503
|% 0,55
|
|Euro
|9,5822
|9,6010
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1818
|11,2379
|% -0,00
|
|Frank
|8,5768
|8,6284
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1574
|2,1682
|% 0,10
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 233
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, JANTS, ORGE, BANVT, RAYSG, DERHL, ALKA, IZFAS, NTGAZ, NIBAS
-
17:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, UTPYA, GLRYH
-
17:27
KUYAS, TRILC, BANVT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
NUGYO, MMCAS, BURCE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında