***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKIVANÇ ZAİMLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.07.2018 İcrada Görevli Mart 2016 - Haziran 2018 tarihleri arasında CEO olarak görev almıştır. Temmuz 2018'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı, SabancıDX Yönetim Kurulu Başkanı, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Başkanı Vekili, Aksigorta Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERIC RENÉ C. DEPLUET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili E.ON Macaristan Denetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır im/922895BIST