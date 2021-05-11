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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2021 15:13



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KIVANÇ ZAİMLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 01.07.2018 İcrada Görevli Mart 2016 - Haziran 2018 tarihleri arasında CEO olarak görev almıştır. Temmuz 2018'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı, SabancıDX Yönetim Kurulu Başkanı, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Başkanı Vekili, Aksigorta Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ERIC RENÉ C. DEPLUET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili E.ON Macaristan Denetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
JOHAN MAGNUS MOERNSTAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi E.ON Group Avrupa Enerji Şebekeleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
EVA-MARIA VERENA VOLPERT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Enerjisa Üretim, Vibracoustic AG ve Thyssenkrupp AG Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CENK ALPER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.05.2021 İcrada Görevli Değil 2017-2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Sabancı Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.08.2019 İcrada Görevli Değil Nisan 2016'da Enerjisa'ya CHRO olarak katılmıştır. Nisan 2016-Şubat 2018 tarihleri arasında Enerjisa'da CHRO olarak görev yapmıştır. 28 Ağustos 2019'dan beri Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı, Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyesi, Çimsa, Afyon Çimento ve SabancıDx Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
MEHMET SAMİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 2015 yılından bu yana Pretium Kurumsal Danışmanlık Ortağı, Akçansa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kordsa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915655 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Denetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
FATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Commerz Real Investmentgesellschaft Türkiye Ofisi Şube Müdürü, Çimsa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Afyon Çimento Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915655 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936172


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