***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSabriye Gözde Çullas Yatırımcı İlişkileri, Birleşme ve Devralma ve Vergi Direktörü 05.05.2021 0 216 579 09 31 investorrelations@enerjisa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 203840, 301206, 702742, 911744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073041BIST