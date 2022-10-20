***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2022 11:22
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sabriye Gözde Çullas Yatırımcı İlişkileri, Birleşme ve Devralma ve Vergi Direktörü 05.05.2021 0 216 579 09 31 investorrelations@enerjisa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 203840, 301206, 702742, 911744
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073041
BIST
11:143.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 32,03
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
11:1418,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
11:1418,2079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
11:14975,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,42
|Açılış
|: 975,80
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler11:14
|PENTA
|644,10
|13.431.222
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|38.543.124
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|178.289.487
|% 9,95
|
|MZHLD
|122,80
|26.946.983
|% 9,94
|
|TRCAS
|22,78
|55.338.103
|% 9,94
|
|ISSEN
|43,14
|26.729.783
|% -8,45
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|MEGAP
|4,13
|9.627.480
|% -4,18
|
|MEGAP
|4,13
|9.627.480
|% -4,18
|
|THYAO
|99,55
|2.445.742.412
|% 2,21
|
|VAKBN
|9,10
|1.860.659.978
|% 5,81
|
|HALKB
|8,92
|1.793.958.643
|% 4,69
|
|AKBNK
|15,94
|1.537.741.930
|% 1,46
|
|YKBNK
|9,80
|1.493.699.918
|% 0,72
|
|VAKBN
|9,10
|1.860.659.978
|% 5,81
|
|HALKB
|8,92
|1.793.958.643
|% 4,69
|
|EKGYO
|4,49
|913.038.062
|% 0,90
|
|YKBNK
|9,80
|1.493.699.918
|% 0,72
|
|TSKB
|2,79
|370.279.609
|% 0,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5907
|18,5971
|% 0,01
|
|Euro
|18,1994
|18,2079
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7908
|20,8951
|% 0,14
|
|Frank
|18,4342
|18,5452
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9320
|4,9568
|% 0,16
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.633
|3,27
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,98
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.651
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.241
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,02
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|1,31
|