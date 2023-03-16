***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.03.2023 09:08
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sayın Hakan Timur'un Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifası üzerine boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Sayın Yeşim Özlale Önen'in atanmasına karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.
Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Başkan
Guntram Würzberg (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye
Yeşim Özlale Önen (Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye
Pınar Saatçioğlu (Yönetim Kurulu Üyesi Değil) - Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125393
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