***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sayın Hakan Timur'un Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifası üzerine boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Sayın Yeşim Özlale Önen'in atanmasına karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.Kamuran Uçar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - BaşkanGuntram Würzberg (Yönetim Kurulu Üyesi) - ÜyeYeşim Özlale Önen (Yönetim Kurulu Üyesi) - ÜyePınar Saatçioğlu (Yönetim Kurulu Üyesi Değil) - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125393BIST