***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ENKAI03.01.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaENKA INSAAT ENKAI 0,5 0,45Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231438BIST