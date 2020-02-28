***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 16:42
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENKAI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822822
BIST
17:40105.651
En Yüksek
|Değişim
|: -4,32%
|| -4.767,51
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:406,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:406,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:40324,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,83
|Açılış
|: 324,39
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,84
|43.617.970
|% 13,61
|
|HUBVC
|25,70
|17.038.374
|% 11,10
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,86
|59.329.496
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,38
|1.644.059
|% -11,98
|
|BAGFS
|14,24
|16.085.074
|% -11,22
|
|AVGYO
|1,52
|51.398.784
|% -11,11
|
|VERUS
|19,64
|4.559.040
|% -10,48
|
|VKGYO
|2,36
|72.811.685
|% -10,27
|
|THYAO
|11,77
|1.610.730.446
|% -3,13
|
|ASELS
|27,70
|1.049.739.115
|% -1,00
|
|GARAN
|9,50
|550.953.503
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,77
|305.085.495
|% -6,10
|
|YKBNK
|2,32
|258.576.670
|% -5,31
|
|EKGYO
|1,37
|216.191.292
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|172.202.671
|% -6,20
|
|THYAO
|11,77
|1.610.730.446
|% -3,13
|
|ODAS
|1,96
|258.532.272
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|258.576.670
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9804
|8,0204
|% 0,12
|
|Frank
|6,4209
|6,4596
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6584
|1,6667
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-18,53
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-1,68
|