***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:22
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENKAI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100437
BIST
17:224.745
En Yüksek
|Değişim
|: -4,88%
|| -243,45
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.739
17:2218,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0473
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.133,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.133,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:20
|SDTTR
|56,65
|7.185.316
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.671.010
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.004.813
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,49
|62.615.768
|% 8,50
|
|KONYA
|3.043,50
|203.268.912
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.965.160
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.141.837
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.151.498
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|THYAO
|126,90
|8.104.339.654
|% -3,28
|
|EREGL
|37,04
|6.050.089.768
|% -2,17
|
|ASELS
|53,50
|5.491.769.448
|% -8,00
|
|KOZAL
|521,10
|4.338.492.586
|% -7,44
|
|TUPRS
|477,00
|4.320.170.416
|% 0,36
|
|EKGYO
|8,18
|3.206.384.614
|% -3,76
|
|YKBNK
|8,81
|3.251.642.153
|% -7,56
|
|KRDMD
|17,39
|4.241.723.673
|% -4,13
|
|SKBNK
|2,56
|579.174.155
|% -6,23
|
|KATMR
|2,09
|419.746.334
|% -9,91
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7743
|18,7761
|% 0,01
|
|Euro
|20,1967
|20,2053
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6736
|22,7873
|% -0,31
|
|Frank
|20,1315
|20,2528
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9840
|5,0089
|% -0,03
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-0,99
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.671
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|0,07
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|1,76
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35MERKO
Yüzde -8.22 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 849, 355 adet işlem
-
17:34PRZMA
Yüzde -7.47 oranında düşüşle 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 351 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 91 kaybederek (% -3.87 ) 5, 213
-
17:33XU100
Endeks 4, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 31 altında . İşlem hacmi 89, 504.00 milyon TL de
-
17:33EUHOL
Yüzde -7.59 oranında düşüşle 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 749, 741 adet işlem