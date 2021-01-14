***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.01.2021 18:16
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 12.01.2021 tarihinde
Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermişti. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 14.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902213
BIST
18:051.547
En Yüksek
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|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.542
18:057,3679
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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7,4582
En Düşük
7,3596
18:058,9511
En Yüksek
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|: -0,55%
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|Açılış
|: 8,9500
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|Önceki Kapanış
|: 9,0300
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9,0707
En Düşük
8,9326
18:05436,93
En Yüksek
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|: -0,59%
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|Açılış
|: 436,93
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|Önceki Kapanış
|: 439,54
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441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.778.843
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.250.351
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|80.072.845
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.641.909
|% 9,99
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|UZERB
|86,75
|5.084.818
|% -9,96
|
|KUTPO
|55,60
|126.893.615
|% -9,96
|
|SUMAS
|76,05
|1.433.265
|% -9,95
|
|UMPAS
|3,11
|477.592
|% -9,86
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.342.787.622
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.286.671.140
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.572.057
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|506.752.208
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3625
|7,3679
|% -0,47
|
|Euro
|8,9436
|8,9511
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0289
|10,0792
|% -0,31
|
|Frank
|8,2396
|8,2892
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9565
|1,9664
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-2,47
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
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Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF