***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
08.06.2020 12:13
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/06/2020 04/06/2020 10090
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849810
BIST
13:38110.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 891,38
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
13:386,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
13:387,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
13:38369,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,81
|Açılış
|: 369,57
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.046.952
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.122.292
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.776.597
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.232.689
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.507.233
|% 9,97
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|ALYAG
|1,22
|442.655
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,51
|69.322.358
|% -7,63
|
|EMNIS
|3,60
|164.369
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|GARAN
|8,36
|784.301.546
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,76
|537.216.057
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|412.226.186
|% 0,47
|
|ASELS
|32,12
|356.798.625
|% 0,75
|
|GSRAY
|3,66
|327.939.349
|% 4,87
|
|EKGYO
|1,76
|537.216.057
|% 7,32
|
|GARAN
|8,36
|784.301.546
|% 0,84
|
|GSRAY
|3,66
|327.939.349
|% 4,87
|
|PETKM
|3,83
|226.363.243
|% 1,59
|
|IEYHO
|0,66
|34.528.355
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5483
|8,5911
|% 0,04
|
|Frank
|7,0123
|7,0546
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8023
|1,8114
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|8,83
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.398
|2.430
|-17,60
|
|Tam
|2.469
|2.500
|-18,20
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,70
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,46
|