***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.03.2020 21:14
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824401
BIST
14:44112.695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.909,76
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:446,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:446,8080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0385
|Açılış
|: 6,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:44322,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,91
|Açılış
|: 322,11
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.094.356
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.315
|% 14,93
|
|DGATE
|9,15
|80.865.677
|% 10,24
|
|AGHOL
|18,20
|58.757.813
|% 10,24
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,06
|49.487.635
|% -8,11
|
|OZBAL
|1,94
|20.665.854
|% -6,28
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|ASELS
|30,38
|507.658.867
|% 2,01
|
|THYAO
|11,91
|463.459.812
|% 1,36
|
|GARAN
|10,53
|309.854.435
|% 1,64
|
|ODAS
|2,18
|225.126.996
|% 3,81
|
|YKBNK
|2,59
|203.650.801
|% 1,17
|
|ODAS
|2,18
|225.126.996
|% 3,81
|
|KARSN
|1,94
|167.262.718
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,59
|203.650.801
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,35
|60.211.745
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,77
|112.405.035
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8262
|7,8655
|% 0,38
|
|Frank
|6,3604
|6,3987
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6160
|1,6241
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,57
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|3,21
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|1,56
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,05
|51,05
|-0,08
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