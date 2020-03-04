***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,22 10.733.112 13.917.742Satışların Maliyeti5,22 -8.260.104 -10.398.138TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.473.008 3.519.604BRÜT KAR (ZARAR)2.473.008 3.519.604Genel Yönetim Giderleri5,23 -612.954 -435.971Pazarlama Giderleri5,23 -135.130 -110.737Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5,25 319.606 372.554Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler5,25 -200.603 -150.747ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.843.927 3.194.703Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5,26 3.361.323 981.287Yatırım Faaliyetlerinden Giderler5,26 -745.237 -1.951.336FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.460.013 2.224.654Finansman Gelirleri5,27 199.047 262.105Finansman Giderleri5,28 -159.778 -251.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.499.282 2.235.671Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-630.569 -622.408Dönem Vergi (Gideri) Geliri5,30 -510.225 -481.524Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5,30 -120.344 -140.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.868.713 1.613.263DÖNEM KARI (ZARARI)3.868.713 1.613.263Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-20.047 31.221Ana Ortaklık Payları3.888.760 1.582.042Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-adi hisse senedi (tam TL) 31 0,79000000 0,32000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.172.238 1.286.207Dönem Karı (Zararı)3.868.713 1.613.263Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.337.832 1.238.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,14,15 660.819 500.383Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler50.935 487Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.226 32.072Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26,27,28 -698.778 -583.507Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler26 -91.060 -56.593Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler26,27,28 -46.651 -131.640Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 630.569 622.408Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -33.883 -6.067Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.759.587 1.520.349Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-94.422 -659.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.285.922 -1.039.154Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.614.739 -1.049.395Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-167.699 136.789Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler175.283 -429.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-998.127 693.494Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.661.726 -390.145Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.816.803 1.812.715Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -639.642 -515.635Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.923 -10.873YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI126.970 -1.262.771Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri3.386.715 3.886.392Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.430.546 -5.161.599Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri306.008 119.573Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5,14,15 -836.619 -420.935Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -61.612 -301.360Alınan Temettüler26 91.060 56.593Alınan Faiz671.964 558.565FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.912.135 -962.622İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-144.219 -157.087İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-144.219 -157.087Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 114.934 35.439Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -397.187 -80.039Ödenen Temettüler-1.505.492 -782.069Ödenen Faiz-32.462 -31.470Alınan Faiz52.291 52.604YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.387.073 -939.186Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi356.648 1.286.204NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.743.721 347.018DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.291.808 2.944.790DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.035.529 3.291.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 6.041.469 3.297.069Finansal Yatırımlar7 6.923.960 4.732.270Ticari Alacaklar9 1.529.614 2.661.689Diğer Alacaklar5.785 5.538İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,32 51 104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 5.734 5.434Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar411.018 237.806Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları12 411.018 237.806Stoklar11 1.616.400 1.615.528Peşin Ödenmiş Giderler16 404.764 241.425Diğer Dönen Varlıklar20 291.243 350.803ARA TOPLAM17.224.253 13.142.128Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar29 138.673 122.978TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.362.926 13.265.106DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 10.555.843 9.077.494Ticari Alacaklar9 103.384 232.024Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 12.349.769 9.948.773Maddi Duran Varlıklar14 8.554.461 8.177.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar382.047 231.805Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 382.047 231.805Peşin Ödenmiş Giderler16 58.058 33.807Ertelenmiş Vergi Varlığı30 41.817 28.486Diğer Duran Varlıklar20 1.674 20.450TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.047.053 27.750.349TOPLAM VARLIKLAR49.409.979 41.015.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 197.260 286.932Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 113.594 99.504Ticari Borçlar9 1.047.678 1.811.854Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 131.507 103.905Diğer Borçlar110.969 109.455İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,32 152 153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 110.817 109.302Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.291.070 1.612.871Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 1.184.155 879.670Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri16 2.106.915 733.201Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 180.021 279.489Kısa Vadeli Karşılıklar302.693 349.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 69.803 77.758Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 232.890 271.618Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 397.304 151.133ARA TOPLAM5.772.096 4.804.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.772.096 4.804.519UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 927.810 938.308Diğer Borçlar10 143.537 131.571Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.731 5.677Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri16 4.731 5.677Uzun Vadeli Karşılıklar80.056 70.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 80.056 70.016Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 3.056.127 2.546.593TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.212.261 3.692.165TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.984.357 8.496.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.012.383 32.106.171Ödenmiş Sermaye21 5.021.689 5.021.689Sermaye Düzeltme Farkları21 10.656.509 8.863.607Geri Alınmış Paylar (-)21 -475.238 -293.165Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)692.263 892.274Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 692.263 892.274Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.968.225 -6.765.531Yabancı Para Çevrim Farkları-6.961.688 -6.756.884Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.537 -8.647Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.000.629 853.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.195.996 21.952.033Net Dönem Karı veya Zararı3.888.760 1.582.042Kontrol Gücü Olmayan Paylar413.239 412.600TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.425.622 32.518.771TOPLAM KAYNAKLAR49.409.979 41.015.455Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913Transferler-7.036 149.403 2.425.369 -2.567.736Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-38.515 232.179 -2.716.667 -9.706 6.772.391 1.582.042 5.821.724 127.210 5.948.934Dönem Karı (Zararı)1.582.042 1.582.042 31.221 1.613.263Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-38.515 232.179 -2.716.667 -9.706 6.772.391 4.239.682 95.989 4.335.671Sermaye Arttırımı21 400.000 34.211 -434.211Kar Payları-779.588 -779.588 -2.481 -782.069Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 -157.087 -157.087 -157.087Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.807.080 3.807.080 3.807.080Dönem Sonu Bakiyeler5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771Transferler-8.145 147.407 1.442.780 -1.582.042Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.854 -191.866 -204.804 2.110 3.266.497 3.888.760 6.722.843 40.817 6.763.660Dönem Karı (Zararı)3.888.760 3.888.760 -20.047 3.868.713Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.854 -191.866 -204.804 2.110 3.266.497 2.834.083 60.864 2.894.947Kar Payları-1.465.314 -1.465.314 -40.178 -1.505.492Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 -144.219 -144.219 -144.219Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.792.902 1.792.902 1.792.902Dönem Sonu Bakiyeler5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.868.713 1.613.263DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-192.637 234.083Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 -337.914 6.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -964 2.380Yabancı Para Çevrim Farkları21 118.973 255.935Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30 27.268 -30.612Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi21,30 27.075 -30.136Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30 193 -476Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.087.584 4.101.588Yabancı Para Çevrim Farkları3.084.357 4.111.712Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.227 -10.124Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3.227 -10.124DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.894.947 4.335.671TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.763.660 5.948.934Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar40.817 127.210Ana Ortaklık Payları6.722.843 5.821.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824400BIST