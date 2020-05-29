***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 2.857.120 2.964.175Satışların Maliyeti4 -1.913.153 -2.202.854TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)943.967 761.321BRÜT KAR (ZARAR)943.967 761.321Genel Yönetim Giderleri4 -103.800 -112.344Pazarlama Giderleri4 -37.761 -33.876Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 75.584 21.905Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -41.757 -35.931ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)836.233 601.075Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4 402.999 463.524Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4 -1.981.608 -72.108FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-742.376 992.491Finansman Gelirleri4 98.195 64.824Finansman Giderleri4 -77.688 -82.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-721.869 975.232Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24.438 -140.378Dönem Vergi (Gideri) Geliri-132.518 -113.077Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri156.956 -27.301SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-697.431 834.854DÖNEM KARI (ZARARI)-697.431 834.854Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.969 -99Ana Ortaklık Payları-700.400 834.953Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-adi hisse senedi (tam TL) -0,14000000 0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI724.887 1.165.772Dönem Karı (Zararı)-697.431 834.854Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.739.371 -230.090Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler161.773 138.414Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-32.854 368Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.130 12.124Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-186.247 -157.336Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-16.848 -16.154Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.795 6.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-24.438 140.379Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.610 -774Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler1.839.260 -264.382Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -89.290İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-166.811 628.775Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-369.994 708.186Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler161.791 131.983Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-65.837 11.554Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler871 -652.221Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.358 429.273Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları875.129 1.233.539Vergi İadeleri (Ödemeleri)-149.239 -66.008Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.003 -1.759YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.307.696 -572.905Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri1.775.066 1.056.568Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.152.740 -1.710.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.560 7.914Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-83.236 -69.253Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.180 -14.983Alınan Temettüler16.848 16.154Alınan Faiz176.986 141.518FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-208.407 -71.793İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-173.236 -51.469İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-173.236 -51.469Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.285 12.371Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.918 -51.326Ödenen Faiz-6.216 -3.572Alınan Faiz15.678 22.203YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-791.216 521.074Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi605.037 233.637NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-186.179 754.711DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.035.529 3.291.808DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.849.350 4.046.519Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.855.866 6.041.469Finansal Yatırımlar8.478.921 6.923.960Ticari Alacaklar2.049.674 1.529.614Diğer Alacaklar7.444 5.785İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar56 51İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.388 5.734Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar298.082 411.018Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları5 298.082 411.018Stoklar1.874.163 1.616.400Peşin Ödenmiş Giderler402.472 404.764Diğer Dönen Varlıklar349.453 291.243ARA TOPLAM19.316.075 17.224.253Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar152.077 138.673TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.468.152 17.362.926DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.105.675 10.555.843Ticari Alacaklar112.635 103.384Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 11.899.968 12.349.769Maddi Duran Varlıklar8.721.383 8.554.461Maddi Olmayan Duran Varlıklar387.871 382.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar387.871 382.047Peşin Ödenmiş Giderler65.397 58.058Ertelenmiş Vergi Varlığı49.629 41.817Diğer Duran Varlıklar1.600 1.674TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.344.158 32.047.053TOPLAM VARLIKLAR50.812.310 49.409.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar171.924 197.260Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları121.989 113.594Ticari Borçlar1.150.104 1.047.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar130.617 131.507Diğer Borçlar123.221 110.969İlişkili Taraflara Diğer Borçlar152 152İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar123.069 110.817Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.753.841 3.291.070Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri5 1.748.385 1.184.155Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri2.005.456 2.106.915Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü179.587 180.021Kısa Vadeli Karşılıklar373.187 302.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar76.803 69.803Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar296.384 232.890Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler377.933 397.304ARA TOPLAM6.382.403 5.772.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.382.403 5.772.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar918.080 927.810Diğer Borçlar152.180 143.537Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.278 4.731Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4.278 4.731Uzun Vadeli Karşılıklar87.332 80.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar87.332 80.056Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.915.224 3.056.127TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.077.094 4.212.261TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.459.497 9.984.357ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.900.010 39.012.383Ödenmiş Sermaye10 5.021.689 5.021.689Sermaye Düzeltme Farkları10 12.176.240 10.656.509Geri Alınmış Paylar (-)10 -694.540 -475.238Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)743.140 692.263Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)743.140 692.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.335.056 -6.968.225Yabancı Para Çevrim Farkları-9.324.882 -6.961.688Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.174 -6.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.265.460 1.000.629Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31.423.477 25.195.996Net Dönem Karı veya Zararı-700.400 3.888.760Kontrol Gücü Olmayan Paylar452.803 413.239TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.352.813 39.425.622TOPLAM KAYNAKLAR50.812.310 49.409.979Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-1.933 147.407 1.436.568 -1.582.042Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.479 64.476 -205.680 -525 1.856.841 834.953 2.529.586 23.695 2.553.281Dönem Karı (Zararı)834.953 834.953 172 835.125Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.479 64.476 -205.680 -525 1.856.841 1.694.633 23.523 1.718.156Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-51.469 -51.469 -51.469Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)969.957 969.957 969.957Dönem Sonu Bakiyeler5.021.689 9.833.564 -365.113 954.817 -6.962.564 -9.172 1.000.629 25.245.442 834.953 35.554.245 436.295 35.990.540Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622Transferler0 264.831 3.623.929 -3.888.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.066 50.877 -2.363.194 -3.637 2.603.552 -700.400 -458.868 39.564 -419.304Dönem Karı (Zararı)-700.400 -700.400 2.969 -697.431Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-46.066 50.877 -2.363.194 -3.637 2.603.552 241.532 36.595 278.127Kar Payları0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-173.236 -173.236 -173.236Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.519.731 1.519.731 1.519.731Dönem Sonu Bakiyeler5.021.689 12.176.240 -694.540 743.140 -9.324.882 -10.174 1.265.460 31.423.477 -700.400 39.900.010 452.803 40.352.813Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-697.431 834.854DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar50.877 64.476Yabancı Para Çevrim Farkları50.877 64.476Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar227.250 1.653.951Yabancı Para Çevrim Farkları230.253 1.653.872Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.003 79Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-3.003 79DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)278.127 1.718.427TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-419.304 2.553.281Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar39.564 23.695Ana Ortaklık Payları-458.868 2.529.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847789BIST