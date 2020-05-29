***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 18:26
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 2.857.120 2.964.175
Satışların Maliyeti
4 -1.913.153 -2.202.854
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
943.967 761.321
BRÜT KAR (ZARAR)
943.967 761.321
Genel Yönetim Giderleri
4 -103.800 -112.344
Pazarlama Giderleri
4 -37.761 -33.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 75.584 21.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -41.757 -35.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
836.233 601.075
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 402.999 463.524
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -1.981.608 -72.108
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-742.376 992.491
Finansman Gelirleri
4 98.195 64.824
Finansman Giderleri
4 -77.688 -82.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-721.869 975.232
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24.438 -140.378
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-132.518 -113.077
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
156.956 -27.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-697.431 834.854
DÖNEM KARI (ZARARI)
-697.431 834.854
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.969 -99
Ana Ortaklık Payları
-700.400 834.953
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
-adi hisse senedi (tam TL) -0,14000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
724.887 1.165.772
Dönem Karı (Zararı)
-697.431 834.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.739.371 -230.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
161.773 138.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-32.854 368
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.130 12.124
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-186.247 -157.336
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-16.848 -16.154
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.795 6.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-24.438 140.379
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.610 -774
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.839.260 -264.382
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -89.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.811 628.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-369.994 708.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
161.791 131.983
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.837 11.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
871 -652.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.358 429.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
875.129 1.233.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-149.239 -66.008
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.003 -1.759
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.307.696 -572.905
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.775.066 1.056.568
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.152.740 -1.710.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.560 7.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.236 -69.253
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.180 -14.983
Alınan Temettüler
16.848 16.154
Alınan Faiz
176.986 141.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-208.407 -71.793
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-173.236 -51.469
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.236 -51.469
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.285 12.371
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.918 -51.326
Ödenen Faiz
-6.216 -3.572
Alınan Faiz
15.678 22.203
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-791.216 521.074
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
605.037 233.637
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.179 754.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.035.529 3.291.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.849.350 4.046.519
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.855.866 6.041.469
Finansal Yatırımlar
8.478.921 6.923.960
Ticari Alacaklar
2.049.674 1.529.614
Diğer Alacaklar
7.444 5.785
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
56 51
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.388 5.734
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
298.082 411.018
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
5 298.082 411.018
Stoklar
1.874.163 1.616.400
Peşin Ödenmiş Giderler
402.472 404.764
Diğer Dönen Varlıklar
349.453 291.243
ARA TOPLAM
19.316.075 17.224.253
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
152.077 138.673
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.468.152 17.362.926
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10.105.675 10.555.843
Ticari Alacaklar
112.635 103.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 11.899.968 12.349.769
Maddi Duran Varlıklar
8.721.383 8.554.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
387.871 382.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
387.871 382.047
Peşin Ödenmiş Giderler
65.397 58.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı
49.629 41.817
Diğer Duran Varlıklar
1.600 1.674
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.344.158 32.047.053
TOPLAM VARLIKLAR
50.812.310 49.409.979
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
171.924 197.260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
121.989 113.594
Ticari Borçlar
1.150.104 1.047.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
130.617 131.507
Diğer Borçlar
123.221 110.969
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
152 152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
123.069 110.817
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.753.841 3.291.070
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5 1.748.385 1.184.155
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
2.005.456 2.106.915
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
179.587 180.021
Kısa Vadeli Karşılıklar
373.187 302.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
76.803 69.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
296.384 232.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
377.933 397.304
ARA TOPLAM
6.382.403 5.772.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.382.403 5.772.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
918.080 927.810
Diğer Borçlar
152.180 143.537
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.278 4.731
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4.278 4.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
87.332 80.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
87.332 80.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.915.224 3.056.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.077.094 4.212.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.459.497 9.984.357
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.900.010 39.012.383
Ödenmiş Sermaye
10 5.021.689 5.021.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 12.176.240 10.656.509
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -694.540 -475.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
743.140 692.263
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
743.140 692.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.335.056 -6.968.225
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.324.882 -6.961.688
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.174 -6.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.265.460 1.000.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.423.477 25.195.996
Net Dönem Karı veya Zararı
-700.400 3.888.760
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
452.803 413.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.352.813 39.425.622
TOPLAM KAYNAKLAR
50.812.310 49.409.979
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-1.933 147.407 1.436.568 -1.582.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.479 64.476 -205.680 -525 1.856.841 834.953 2.529.586 23.695 2.553.281
Dönem Karı (Zararı)
834.953 834.953 172 835.125
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.479 64.476 -205.680 -525 1.856.841 1.694.633 23.523 1.718.156
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-51.469 -51.469 -51.469
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
969.957 969.957 969.957
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 9.833.564 -365.113 954.817 -6.962.564 -9.172 1.000.629 25.245.442 834.953 35.554.245 436.295 35.990.540
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622
Transferler
0 264.831 3.623.929 -3.888.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.066 50.877 -2.363.194 -3.637 2.603.552 -700.400 -458.868 39.564 -419.304
Dönem Karı (Zararı)
-700.400 -700.400 2.969 -697.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.066 50.877 -2.363.194 -3.637 2.603.552 241.532 36.595 278.127
Kar Payları
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-173.236 -173.236 -173.236
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.519.731 1.519.731 1.519.731
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 12.176.240 -694.540 743.140 -9.324.882 -10.174 1.265.460 31.423.477 -700.400 39.900.010 452.803 40.352.813
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-697.431 834.854
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.877 64.476
Yabancı Para Çevrim Farkları
50.877 64.476
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
227.250 1.653.951
Yabancı Para Çevrim Farkları
230.253 1.653.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.003 79
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-3.003 79
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
278.127 1.718.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-419.304 2.553.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.564 23.695
Ana Ortaklık Payları
-458.868 2.529.586
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847789
BIST