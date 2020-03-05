***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Başkanlık Divanı'na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2019 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,5 - 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının aylık net 20.000,00 TL olarak belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımı hakkında karar alınması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,12 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2020 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,13 - 2020 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,14 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 27.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 DISCLOSURE FOR GENERAL ASSEMBLY NOTICE 27.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ait faaliyetleri ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2020 Cuma günü saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ'i hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler.2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Raporu, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824684BIST