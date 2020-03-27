***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









ması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,12 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2020 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,13 - 2020 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,14 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.•2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.•Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Mehmet Mete BAŞOL ve Fatih Osman TAR seçilmişlerdir.•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.•Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilmiştir.•Yönetim Kurulu'na 2020 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki VerildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ENKA HAZIRUN 2019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 ENKAI TUTANAK GK 2019.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832906BIST