***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 04.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Başkanlık Divanı'na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi,2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2020 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,5 - 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının aylık net 23.000,00 TL olarak belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımı hakkında karar alınması,11 - Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.01.2021 tarih 241 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'ndan 22.01.2021 tarih 60882678 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarılarının ortakların onayına sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,13 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2021 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,14 - 2021 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.•2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.•Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Mehmet Mete BAŞOL ve Fatih Osman TAR seçilmişlerdir.•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. , bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.•Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilmiştir.•Yönetim Kurulu'na 2021 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiKar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki VerildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.04.2021Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926973BIST