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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

08.12.2022 20:18
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

-

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI 08/12/2022 3.000.000 % 0,05 22,8024 % 2,32 54.127.856 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086070


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YESIL 4,84 96.781.991 % 10,00  
SNICA 38,28 806.396.503 % 10,00  
KOZAL 396,50 2.028.974.538 % 9,99  
KUYAS 21,46 183.036.319 % 9,99  
OZSUB 16,42 42.258.397 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6327 18,6553 % 0,12  
Euro 19,6510 19,6729 % 0,43  
Sterlin 22,7374 22,8515 % 0,22  
Frank 19,8356 19,9551 % 0,49  
Riyal 4,9427 4,9675 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 1,69  
Altın Gr. 1.072 1.072 1,62  
Cumhuriyet 7.185 7.294 40,00  
Tam 7.213 7.265 -2,00  
Yarım 3.493 3.552 -1,00  
Çeyrek 1.752 1.775 -1,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 0,36  
Gümüş Gr. 13,84 13,85 0,22  
B. Petrol 77,15 77,15 -0,02  
Seans Raporu 18:05
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