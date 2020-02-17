***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01012019 - 31122019Mali Tablonun Verildiği Otoriteİstanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 yılı 4.Dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarGeçici Vergi Beyannamesi ile verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablomuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819687BIST