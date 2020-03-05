***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yatırım indirimi istisnasına tabi kazanç sebebiyle düşük oran uygulanmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ENKAI, TREENKA00011 Peşin 0,1800000 18 8,834744 0,1640974 16,40974Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 14.04.2020 16.04.2020 15.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ENKAI, TREENKA00011 600.000.000 12Ek AçıklamalarYönetim Kurulu, 2019 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'ndanOrtaklara 2019 yılında Dağıtılan Avans Kar Payı 700.000.000 TLOrtaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 900.000.000 TLİntifa senedi sahiplerine (Nakit) 40.488.673 TLHisse senedi sahiplerine dağıtılacak (Bedelsiz) 600.000.000 TLolmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması,- Dağıtılacak 900.000.000 TL nakit kâr payının 5.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %18,00 ve net %16,409746 oranında 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması,-Sermayeye 600.000.000 TL bedelsiz dağıtılacak tutarın eklenmesi,- Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,konularında Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına aşağıda imzaları bulunan toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.000.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.364.897.663* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.499.282.000 2.579.245.1364. Vergiler ( - ) 630.569.000 63.614.6395. Net Dönem Kârı 3.888.760.000 2.515.630.4986. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 125.781.525 125.781.5258. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.762.978.475 2.389.848.973Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 700.000.000 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 3.062.978.475 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 17.253.589 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.080.232.064 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.850.000.000 0* Nakit 1.600.000.000 0* Bedelsiz 250.000.000 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 40.488.673 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 350.000.000 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 139.048.867 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.383.440.935 10.311.43320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.458.644.083 600.000.000 54,71 0,4117288 41,17288TOPLAM 1.458.644.083 600.000.000 54,71 0,4117288 41,17288Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1.600.000.000 TL nakit temettünün 700.000.000 TL'lik kısmı %15 oranında stopaj uygulanarak, 2019 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır. Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 900.000.000 TL, net 820.487.297 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %18.00 net % 16,409746 olup stopaj oranı % 8.834744 uygulanacaktır.Pay sahiplerine beher hisseye % 12 oranında Nama yazılı 600.000.000 TL bedelsiz hisse verilecektir.16.satırdaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına yıl içinde dağıtım yapılan kar payı avanslarına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824687BIST