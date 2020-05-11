***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
11.05.2020 11:42
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
11/05/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 11.05.2020 tarihinde Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmıştır. Sözleşme iki derecelendirme dönemini kapsamakta olup 11.05.2022 tarihinde sona erecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844018
BIST
11:3198.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 352,79
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:317,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:317,6786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:31389,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,21
|Açılış
|: 389,23
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.262.662
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.737.340
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|GLBMD
|2,86
|6.321.896
|% -7,14
|
|SEYKM
|11,91
|27.677.211
|% -7,03
|
|KRDMA
|3,03
|21.331.882
|% -6,19
|
|ISFIN
|3,85
|442.062.684
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,39
|278.600.838
|% -1,65
|
|GARAN
|7,86
|195.541.805
|% 0,00
|
|ALKIM
|14,37
|193.821.342
|% 9,03
|
|PETKM
|3,72
|162.521.621
|% 1,64
|
|ISFIN
|3,85
|442.062.684
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,39
|278.600.838
|% -1,65
|
|IHLGM
|1,12
|79.125.523
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|106.941.205
|% 1,91
|
|PETKM
|3,72
|162.521.621
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7415
|8,7853
|% -0,25
|
|Frank
|7,2630
|7,3067
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|3,93
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-19,00
|
|Tam
|2.570
|2.616
|-19,50
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,60
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|-0,92
|