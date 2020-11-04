***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
04.11.2020 10:45
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
11/05/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/11/2020
Açıklama
Şirketimizin
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,28 olarak güncellenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,44 95,96 96,04 87,26 92,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886036
BIST
11:401.167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 15,89
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:408,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0808
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:409,9142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:40517,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,36
|Açılış
|: 517,46
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:40
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.262.024
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|UZERB
|32,90
|55.864
|% -9,96
|
|GARAN
|7,01
|1.191.666.051
|% 0,86
|
|HALKB
|5,09
|483.201.784
|% 4,09
|
|KRDMD
|3,38
|458.511.667
|% 3,36
|
|TSKB
|2,21
|428.433.704
|% -3,91
|
|VAKBN
|4,05
|401.427.691
|% 1,25
|
|TSKB
|2,21
|428.433.704
|% -3,91
|
|GARAN
|7,01
|1.191.666.051
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,32
|323.533.751
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,38
|458.511.667
|% 3,36
|
|VAKBN
|4,05
|401.427.691
|% 1,25
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4880
|8,4920
|% 0,96
|
|Euro
|9,9104
|9,9142
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,9598
|11,0148
|% 0,43
|
|Frank
|9,2565
|9,3123
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2576
|2,2690
|% 1,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-11,85
|
|Altın Gr.
|517
|518
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,93
|39,93
|0,22
|