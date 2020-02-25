***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda,küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzereŞirketimizin borsada nominal bedeli 10,000,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine,geri alım için ayrılacak fonun en fazla 90,000,000 TL olarak belirlenmesineve işlemler için İcra Kurulu Üyesi İlhan Gücüyener'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821540BIST