***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, JSC Tatenergo ile Tataristan'da inşa edilecek 858MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santralinin anahtar teslimi olarak yapımı için bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 25,6 milyar Ruble olup santralin 2023 Aralik ayında faaliyete geçmesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856193BIST