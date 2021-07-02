***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 09:58
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
5 Ağustos 2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere İzmir Doğal Gaz Kombine Çevrim Sanatralinde üretim durmuştu.2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla adı geçen santralde elektrik üretimine tekrar başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945628
BIST
11:191.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.380
En Düşük
1.373
11:198,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0431
|Açılış
|: 8,6750
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|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,6992
En Düşük
8,6441
11:1910,2882
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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11:19497,31
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|Açılış
|: 497,31
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
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497,74
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler11:19
|EUKYO
|6,60
|4.739.967
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|17.604.760
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|3.116.751
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.191.534
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.305.308
|% 9,82
|
|KUTPO
|46,68
|56.875.812
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|GEDIK
|8,34
|27.697.898
|% -4,36
|
|METUR
|5,76
|17.920.096
|% -4,00
|
|KCHOL
|19,54
|411.762.919
|% 5,45
|
|ARCLK
|31,96
|372.581.583
|% 7,10
|
|THYAO
|13,67
|341.399.985
|% -0,58
|
|GARAN
|8,41
|187.100.682
|% -0,47
|
|BERA
|13,05
|158.403.093
|% -1,21
|
|PEKGY
|1,11
|56.890.630
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,19
|85.870.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|56.060.329
|% 0,00
|
|THYAO
|13,67
|341.399.985
|% -0,58
|
|GARAN
|8,41
|187.100.682
|% -0,47
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6913
|8,6936
|% 0,50
|
|Euro
|10,2813
|10,2882
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9220
|11,9818
|% 0,46
|
|Frank
|9,3366
|9,3928
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% 0,43
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|3,40
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|-0,09
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