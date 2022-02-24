***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ukrayna'da herhangi bir yatırımımız bulunmamaktadır. Rusya'da inşaat ve gayrimenkul sektöründe uzun senelerdir devam eden iş anlaşmalarımız ve yatırımlarımız bulunmakla birlikte bu aşamada iş süreçlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Mevcut fiili durumun kısa vadeli etkisinin minimum düzeyde kalacağı değerlendirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004002BIST