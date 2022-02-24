***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2022 12:18
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ukrayna'da herhangi bir yatırımımız bulunmamaktadır. Rusya'da inşaat ve gayrimenkul sektöründe uzun senelerdir devam eden iş anlaşmalarımız ve yatırımlarımız bulunmakla birlikte bu aşamada iş süreçlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Mevcut fiili durumun kısa vadeli etkisinin minimum düzeyde kalacağı değerlendirilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004002
BIST
12:191.888
En Yüksek
|Değişim
|: -6,36%
|| -128,14
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
12:1914,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,3867
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
12:1916,1092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,4514
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
12:19886,62
En Yüksek
|Değişim
|: 4,50%
|| 38,22
|Açılış
|: 886,62
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ALKA
|17,82
|25.511.056
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,70
|59.742.047
|% 7,72
|
|HUNER
|2,60
|441.828.060
|% 7,44
|
|PETUN
|20,44
|16.925.910
|% 6,85
|
|DAGHL
|14,29
|5.246.566
|% 5,85
|
|PGSUS
|96,30
|127.606.141
|% -10,00
|
|GSDDE
|3,15
|9.811.653
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|13.871.113
|% -10,00
|
|EGSER
|14,40
|19.568.228
|% -10,00
|
|TURGG
|162,00
|5.559.341
|% -10,00
|
|EREGL
|29,28
|1.323.587.247
|% -3,75
|
|THYAO
|25,40
|1.307.213.309
|% -9,54
|
|KRDMD
|11,02
|718.328.400
|% -5,97
|
|GARAN
|11,25
|701.923.747
|% -3,27
|
|HUNER
|2,60
|441.828.060
|% 7,44
|
|HUNER
|2,60
|441.828.060
|% 7,44
|
|YKBNK
|3,69
|419.108.528
|% -5,87
|
|ODAS
|1,31
|94.648.264
|% -6,43
|
|EKGYO
|2,04
|141.148.596
|% -7,69
|
|KRDMD
|11,02
|718.328.400
|% -5,97
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1940
|14,2038
|% 2,80
|
|Euro
|16,0128
|16,1092
|% 2,88
|
|Sterlin
|19,0260
|19,1214
|% 1,98
|
|Frank
|15,3458
|15,4383
|% 2,40
|
|Riyal
|3,7670
|3,7859
|% 2,60
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|36,66
|
|Altın Gr.
|886
|886
|37,30
|
|Cumhuriyet
|5.916
|6.006
|293,00
|
|Tam
|5.888
|6.037
|293,88
|
|Yarım
|2.846
|2.920
|142,15
|
|Çeyrek
|1.427
|1.460
|71,08
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,53
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,92
|